Incendio su colline della Versilia, fuoco minaccia le case

CAMAIORE (LUCCA), 14 AGO - L'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio sulle colline di Camaiore (Lucca) e che è visibile dalle spiagge della Versilia minaccia le case di località Pontemazzori e ha costretto le autorità a chiudere al traffico la strada provinciale del Montemagno che collega Camaiore a Lucca. Lo stesso presidente della Regione, Eugenio Giani, si sta interessando della situazione. "Un nuovo incendio critico sta colpendo le colline di Pontemazzori", riferisce, ed è "visibile anche dai comuni vicini. In azione tre elicotteri regionali, squadre di volontari Aib e operai forestali per contenere le fiamme". "Stiamo intervenendo con l'organizzazione regionale antincendi della Toscana - dice Giani - Siamo pronti a intervenire con ulteriori mezzi se necessario". Per chi proviene da Lucca, il traffico è deviato sul Monte Pitoro-Massarosa. In azioni i vigili del fuoco con rinforzi da Viareggio, Massarosa, Lucca, Pietrasanta. Autobotti anche da Pisa. Sul posto è andato il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci. Risulta la richiesta di Canadair. I bagnanti possono osservare dal litorale della Versilia le evoluzioni dei tre elicotteri della protezione civile. Attivate anche le associazioni di volontariato dell'antincendio boschivo che, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di domare da terra le fiamme e di controllarle in modo da non farle avvicinare alle abitazioni.