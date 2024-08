Incendio Roma: rientrate tutte le famiglie evacuate

ROMA, 01 AGO - Sono rientrate ieri sera tutte le famiglie delle sei palazzine evacuate in seguito all'incendio che ha interessato l'area di Monte Mario, a Roma. Ieri era stato disposto l'allontanamento anche di chi si trovava nel vecchio Osservatorio Astronomico e negli studi della Rai di via Teulada, a due passi dalla città giudiziaria. Ieri sera gli evacuati hanno fatto tutti ritorno a casa, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare e spegnere i focolai ancora presenti sul posto.