Incendio rifiuti: notte di fuoco, rogo non ancora domato

SALERNO, 31 LUG - Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto rogo che, nella giornata di ieri, è divampato nell'area del comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre (Salerno). Le fiamme hanno interessato le circa 60mila tonnellate di eco balle di rifiuti stoccate da tempo in quel sito. Tra questi anche alcuni rifiuti provenienti dalla Tunisia e oggetto di un'inchiesta della procura di Salerno. Da quanto si apprende i vigili del fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte, sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento che si prevedono ancora lunghe. I caschi rossi, infatti, dovranno smassare e spegnere le braci che covano sotto, operazioni che potrebbero provocare molto più fumo. Nella serata di ieri sono arrivate sul posto anche un'autobotte "chilolitrica" da Caserta e una da Napoli (circa 14000 e 20000 litri) per intensificare le operazioni di spegnimento.