Incendio palazzina nel Veneziano, morta una donna

L'incendio all'interno dei locali del Park Hotel di Mercato San Severino (Salerno), 15 febbraio 2025. Il rogo, scaturito probabilmente da un corto circuito, è divampato poco prima delle 9 all'interno dei locali Spa e lavanderia. L'albergo è stato fatto evacuare e al momento non si hanno notizie di persone coinvolte. Sul posto sono accorse le squadre dei caschi rossi di Mercato San Severino e Nocera, un'autobotte, un carro aria (supporto bombole) e il funzionario di servizio che hanno messo in sicurezza l'area. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++