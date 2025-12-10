Incendio nello stabilimento di La Doria nel Salernitano, un operaio ferito

SALERNO, 10 DIC - Un incendio si è sviluppato nello stabilimento La Doria - azienda specializzata in conserve di pomodori e legumi - ad Angri, in provincia di Salerno. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ma uno degli operai sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, da Nocera e Sarno: l'incendio ha visto inizialmente coinvolte le due torri evaporative e quando sono arrivati i pompieri, gli operai addetti all'antincendio stavano già intervenendo per spegnere le fiamme che avevano interessato anche un motore di raffreddamento. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno lavorato al raffreddamento della parte superiore del capannone.