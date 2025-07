Incendio nel Materano, il sindaco tra i primi a intervenire

MATERA, 24 LUG - A Miglionico - comune di circa 2.500 abitanti in provincia di Matera - anche il sindaco, Giulio Traietta, ha partecipato, insieme ai volontari della Protezione civile, alle prime operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo, che si stava pericolosamente avvicinando all'abitato. Traietta (che ha 32 anni), in particolare, è intervenuto in Contrada sotto il Convento: qui in attesa dell'arrivo di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, giunti poco dopo, ha invitato alla calma la popolazione, preoccupandosi delle persone disabili, costrette in casa, convincendo quanti erano per strada a raggiungere luoghi più sicuri. ''Un sindaco deve preoccuparsi dei cittadini anche in situazioni di rischio come quella di oggi - ha detto Traietta. Ringraziamo i vigili del Fuoco per aver arginato prontamente le fiamme, i volontari e i cittadini per aver mostrato responsabilità in una fase difficile della stagione estiva, caratterizzata dal rischio incendi e dalle elevate temperature (oggi vicina ai 40 gradi)''.