Incendio nel Foggiano, 'paura per una casa di riposo'

FOGGIA, 24 LUG - Un vasto incendio nel pomeriggio è divampato nel piccolo comune di Motta Montecorvino, nel Foggiano. L'incendio, che ora è sotto controllo, è partito nella parte bassa del paese e, alimentato dal forte vento, ha investito anche alcune pinete. Il sindaco ha evacuato in via precauzionale una decina di famiglie che poi sono state fatte rientrare. "C'è stata tanta paura soprattutto per una residenza per anziani dove sono presenti circa una trentina di ospiti - ha sottolineato il sindaco Domenico Iavagnilio -. La popolazione ci ha aiutato a creare una sorta di scudo con mezzi agricoli, pale meccaniche per bloccare il fronte delle fiamme ora sotto controllo". Il primo cittadino sottolinea che sono ancora al lavoro vigili del fuoco con l'ausilio di un Canadair.