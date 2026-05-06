Incendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso

FIRENZE, 06 MAG - Un incendio si è sviluppato nell'area del cantiere dell'Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste: alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Le fiamme hanno danneggiato un ripetitore 5G, in particolare le strutture informatiche ed elettroniche posizionate alla base del traliccio che sostiene le celle telefoniche. Sul posto i vigili del fuoco, anche con una squadra Ncbr, e le forze dell'ordine. Nei pressi è stata trovata una coperta, che sarebbe stata intrisa di kerosene o comunque di liquido infiammabile, ma anche per la forte pioggia della notte non è andata a fuoco. Non è ancora stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all'episodio ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. Al momento operano vigili del fuoco, polizia con Polfer, Scientifica e Digos, carabinieri. Rilievi e indagini in corso. La circolazione dei treni nord-sud procede in modo regolare e non risente dell'episodio.