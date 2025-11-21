Incendio in un'azienda di materie plastiche nel Varesotto

GAVIRATE, 21 NOV - Incendio in una ditta di materia plastiche a Groppello, frazione di Gavirate (Varese). Le fiamme sono divampate dopo le 22 di ieri e subito sono divampate in tutta la fabbrica. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando alle operazioni di spegnimento e raffreddamento. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una ditta che lavora materiale plastico. Sul posto sono intervenuti 40 operatori con quattro autopompe, due autobotti, un'autoscala, due fuoristrada e un furgone adibito al trasporto di bombole contenenti aria respirabile. L'incendio ha interessato la zona di stoccaggio del materiale plastico e dopo circa tre ore di lavoro si è evitato che le fiamme potessero coinvolgere anche la zona di produzione. Al momento il rogo è sotto controllo e parzialmente spento, sono in corso le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e le attività investigative rivolte alla ricerca delle cause. Non ci sono stati feriti. Sul posto i tecnici di Ats e Arpa che sta monitorando la situazione. "Si invita la popolazione, soprattutto gli abitanti di Groppello e Oltrona, a tenere le finestre chiuse e a non stendere all'esterno i panni fino a nuovo avviso -si legge in una nota del Comune - La protezione civile girerà fra le abitazioni delle vie circostanti l'azienda coinvolta per avvisare la popolazione direttamente".