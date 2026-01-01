Incendio in un'area del carcere di Sollicciano, 26 evacuati

FIRENZE, 01 GEN - Evacuate stamani le celle di un padiglione del carcere di Sollicciano per un principio d'incendio che ha causato la diffusione di fumi. Il fuoco è stato spento dai pompieri che hanno dotato i detenuti di maschere per la respirazione fatte loro indossare nel percorso fino ad un'area sicura del penitenziario. Sono state allontanate circa 26 persone. I vigili del fuoco hanno fatto accesso alle celle accompagnati dalla polizia penitenziaria. Sul posto tre squadre, il carro aria, autoscala e autobotte. Da fonti sanitarie risultano cinque ricoverati al pronto soccorso per sospetta intossicazione da fumi negli ospedali di Firenze, mentre altri quattro hanno rifiutato le cure e il trasporto. Lo si apprende dalla Asl in merito all'intervento del 118 per il principio di incendio al carcere di Sollicciano. Nel dettaglio, due pazienti sono stati ricoverati all'ospedale di Torregalli, tre a quello di Careggi. Le persone soccorse dai sanitari erano tutte lucide e coscienti. Secondo il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria di Firenze, il fuoco sarebbe partito da una stufetta dell'infermeria di un reparto, tanto da generare "panico tra i detenuti ivi ubicati e il personale in servizio". La stufa "presumibilmente era accesa per riscaldare i locali che come già denunciato diverse volte continuano ad essere poco riscaldati". "I detenuti sono stati messi tutti in sicurezza evitando fortunatamente gravi ripercussioni - afferma Antonio Mautone, segretario territoriale della sigla - Siamo profondamente dispiaciuti, fortunatamente siamo solo a raccontare l'accaduto e nulla di più".