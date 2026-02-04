Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie

MASSA (MASSA CARRARA), 04 FEB - Un anziano deceduto e la moglie portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte in un appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). E' quanto si apprende dai soccorritori. La donna sarebbe rimasta intossicata. In ospedale anche due carabinieri intossicati e un terzo militare, quest'ultimo perché ha riportato un problema a un arto (soccorso in codice giallo), intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118 e ai vigili del fuoco.