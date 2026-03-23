Incendio in una fabbrica di plastica nel Viterbese, pompieri al lavoro

ROMA, 23 MAR - I vigili del fuoco di Viterbo stanno operando, a Bagnoregio, per un incendio scoppiato in tarda mattinata in una fabbrica chiusa, situata sulla Sp Umbro Casentinese, nel territorio comunale di Bagnoregio. Da quanto appreso, le fiamme sarebbero partite, per cause da accertare, da un capannone in cui erano stoccate materie plastiche, legate alla lavorazione del vecchio stabilimento che operava nel settore della produzione di oggetti di questo materiale. Sembra che la fabbrica, recentemente acquistata, fosse in fase di ristrutturazione prima della prossima riapertura. Al lavoro i vigili del fuoco di Gradoli, in ausilio a quelli del capoluogo, con due autobotti un'autoscala e un elicottero che da alcuni minuti sta sorvolando il sito per coordinare le operazioni di spegnimento a terra. Dal materiale incendiato si è sollevata una colonna di denso fumo nero, visibile a vari chilometri di distanza. Presenti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia Locale di Bagnoregio. Il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, ha parlato di una probabile ordinanza che nelle prossime ore verrà emessa dal Comune per tutelare la salute della popolazione. "Sicuramente emetteremo un'ordinanza per limitare le attività esterne, specialmente quelle sportive, fino a quando la nube di fumo non si sia dispersa - ha spiegato -. Non conosciamo ancora la natura delle sostanze che si sono sprigionate nell'aria a seguito dell'incendio, per questo chiederemo in via precauzione ai residenti che abitano nel raggio di qualche chilometro dalla fabbrica anche di tenere le finestre chiuse".