Incendio in una ditta di surgelati nel Pordenonese

AZZANO DECIMO, 17 LUG - Un vasto incendio è divampato, all'alba di oggi, in una ditta di surgelati di Azzano Decimo (Pordenone). Sul posto stanno operando una mezza dozzina di mezzi e numerosi vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti locali con rinforzi giunti anche da Motta di Livenza (Treviso). Secondo i primi accertamenti, la causa del rogo sarebbe accidentale, probabilmente un cortocircuito degli impianti refrigeranti. I danni alle strutture sono molto ingenti. Le fiamme stanno provocando anche una spessa coltre di fumo. La Protezione civile comunale ha diramato un messaggio in cui invita la popolazione a tenere le finestre chiuse fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e l'Arpa non avrà segnalato la conclusione dell'emergenza. Non si registrano feriti o intossicati: un paio di abitazioni sono state evacuate precauzionalmente per la presenza di fumo nella zona. Indagini sono state avviate dai carabinieri.