Incendio in una casa nel Forlivese, morta una donna

BOLOGNA, 16 GEN - Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio in una abitazione a Bertinoro, località dell'entroterra forlivese. L'incendio è avvenuto ieri sera, con l'intervento dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena intorno alle 19.30. I pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e durante le operazioni di ricerca nei locali è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, mentre un'altra è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per chiarire le cause del rogo e la dinamica di quanto accaduto.

Argomenti
BOLOGNA

