Giornale di Brescia
Italia e Estero

Incendio in un condominio a Verona, due ricoverati gravi in ospedale

VERONA, 20 GEN - Due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incendio divampato la scorsa notte a Verona, in un edificio nel quartiere San Michele. Da quanto si è appreso, il rogo è stato causato da una persona che si è addormentata con la sigaretta accesa. Anche un'altra persona è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Suem il 118. L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco, che poi hanno posto sotto sequestro l'appartamento. Il resto del condominio è stato dichiarato abitabile. Sul posto sono intervenute anche la Polizia locale e le Volanti della Questura.

Argomenti
VERONA

