Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incendio in un centro logistico nel Barese, sindaco 'Finestre chiuse'

AA

RUTIGLIANO, 27 DIC - Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato un'ordinanza a tutela della salute pubblica a seguito dell'incendio di un capannone industriale all'interno del centro logistico Terminal Puglia, sulla strada provinciale 84 che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Nell'ordinanza il sindaco dispone di "limitare le uscite all'aperto e le attività fisiche esterne" e "tenere chiuse porte e finestre", oltre al "divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura provenienti da orti e giardini privati", con "particolare tutela per bambini, anziani e soggetti fragili". Le prescrizione hanno effetto immediato, fino alla trasmissione dei risultati Arpa, quando potrebbero essere presi ulteriori e diversi provvedimenti. "L'evento - si legge nel provvedimento comunale - ha determinato una significativa emissione di fumi potenzialmente nocivi per la salute umana e per l'ambiente". Il sindaco fa sapere che Arpa Puglia è intervenuta con propri tecnici per effettuare rilievi, campionamenti ambientali e l'analisi dei fumi scaturiti dall'incendio. "Allo stato attuale - spiega - non sono ancora disponibili gli esiti delle analisi" e, per questo, "sussiste una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica". Per l'area interessata dalle emissioni potenzialmente nocive, è stata disposta la trasmissione dell'ordinanza anche ai Comuni di Casamassima, Turi e Sammichele di Bari. Il sindaco, con un'altra ordinanza, ha poi ha attivato il Centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza, evidenziando che l'evento "potrebbe comportare rischi per la popolazione e per i lavoratori delle aree limitrofe".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RUTIGLIANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario