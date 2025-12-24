Giornale di Brescia
Incendio in un centro di migranti a Piacenza, diversi intossicati

BOLOGNA, 24 DIC - Un incendio è scoppiato in un centro che accoglie migranti a Croce Grossa, alla periferia di Piacenza. Secondo le prime informazioni almeno dodici persone (ma il bilancio dei coinvolti è in via di definizione) sarebbero state estratte con intossicazioni. Sul posto sono attive numerose ambulanze, anche con il sostegno dell'elisoccorso, automediche, forze di polizia e vigili del fuoco.

BOLOGNA

