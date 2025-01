Incendio in un appartamento a Terni, due morti

PERUGIA, 01 GEN - Tragedia nella mattinata del primo gennaio, a Terni. Due persone sono state trovate morte in un'abitazione di via XX Settembre, decedute probabilmente a causa di un incendio divampato nell'abitazione. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 87. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. Morto anche un cane che era nell'appartamento. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo e quindi dei due decessi.