Incendio in hotel di una località sciistica in Savoia, evacuate 83 persone

LIONE, 27 GEN - Un incendio è scoppiato stasera in un hotel a 5 stelle dell'esclusiva stazione sciistica di Courchevel, in Savoia: 83 persone sono state evacuate. Lo riferisco i vigili del fuoco che faticano a domare le fiamme. Al momento non si contano vittime. L'incendio si è propagato al tetto dell'hotel e c'è un rischio significativo che possa estendersi ad altri edifici adiacenti, ha dichiarato intorno alle 22 il colonnello Emmanuel Viaud del Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso della Savoia (Sdis) all'Afp, confermando notizie di stampa.

LIONE

