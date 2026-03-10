Giornale di Brescia
Italia e Estero

Incendio in condominio nel Veronese, 15 intossicati, tra loro 3 minori

CEREA, 10 MAR - Quindici persone, tra cui tre minori, sono rimaste lievemente intossicate in seguito al fumo respirato in un incendio scoppiato alle prime ore di oggi in un condominio a in via Calcara a Cerea. Secondo un primo accertamento dei vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno della rimessa interrata dello stabile. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Legnago con autopompa e autobotte per domare le fiamme che hanno interessato parzialmente un' autorimessa di circa 800 metri quadrati, dove erano parcheggiate diverse vetture. Il fumo sprigionato dall'incendio si è propagato lungo il vano scale del condominio, composto da quattro piani, rendendo necessario l'intervento di soccorso agli occupanti dello stabile. Gli intossicati, 7 in codice Verde e 8 in codice Giallo, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Ferito lievemente anche un vigile del fuoco durante l'intervento. Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e ventilazione dei locali sono state effettuate dalle squadre dei Vigili del fuoco. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto presenti anche carabinieri, polizia locale e il sindaco del Comune.

Argomenti
CEREA

  3. Ricarica la pagina se necessario