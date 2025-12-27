Giornale di Brescia
Incendio in centro logistico del Barese, fiamme sotto controllo

BARI, 27 DIC - È sotto controllo il vasto incendio divampato questa mattina nella sede di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia, che si trova lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Il rogo è divampato in un capannone di oltre 30.000 metri quadrati in cui era stipata merce di vario tipo. Attualmente sono ancora al lavoro tre squadre di vigili del fuoco che, con relative autobotti e autoscala, stanno sedando le fiamme. Sul posto è stata allestita la tenda di decontaminazione del nucleo nucleare batteriologico chimico radiologico dei vigili del fuoco che serve a ridurre i residui della combustione sulle tute dei pompieri.

