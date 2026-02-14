Giornale di Brescia
Incendio in casa ad Arezzo, muore 55enne

AREZZO, 14 FEB - Un uomo di 55 anni è morto oggi in un incendio scoppiato nel suo appartamento, al terzo piano di uno stabile in via Sirio ad Arezzo. L'allarme è stato lanciato alle 12:30 e sul posto sono stati inviati dal 118 un auto infermierizzata, auto medica e ambulanza, e sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. La palazzina è stata evacuata immediatamente: tutti illesi gli altri residenti. Tra questi tre persone con difficoltà motorie, inquilini di appartamenti adiacenti a quello andato a fuoco, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e affidate al personale sanitario. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento: le autorità competenti stanno valutando tutte le possibili circostanze che hanno portato al rogo. Sul luogo dell'incendio sono proseguiti i rilievi dei vigili del fuoco e le operazioni di messa in sicurezza dell'area, mentre le forze dell'ordine collaborano per chiarire dinamica e responsabilità.

