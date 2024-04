Incendio in appartamento a Trieste, evacuato un condominio

TRIESTE, 28 APR - Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento al secondo piano di un edificio al civico 3 di via Praga, nel rione di Servola, a Trieste. Una persona è rimasta intossicata dal fumo che ha inalato ed è stata soccorsa dai sanitari del 118; i vigili del fuoco proprio a causa della densa presenza di fumo hanno disposto l'evacuazione dell'intero condominio. Secondo una ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate da un materasso. L'operazione è scattata intorno alle 21.00: i Vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con due squadre e una autoscala. Si sono dapprima accertati che non ci fossero ancora persone all'interno dell'appartamento e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Successivamente, lo stesso appartamento e lo stabile sono stati messi in sicurezza, anche attraverso la ventilazione forzata utilizzando motoventilatori. Infine, è stato verificato che non ci fossero residui di monossido nell'aria. L'operazione si è conclusa nella notte.