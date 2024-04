Incendio in appartamento a Como, grave docente universitario

COMO, 01 APR - Luca Michelini, docente di storia del pensiero economico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano per le lesioni riportate nell'incendio divampato ieri alle 13 nell'appartamento di Como, in via Torno, dove vive con la famiglia. Nell'incendio è rimasta ustionata anche la figlia di 22 anni, mentre l'altra figlia e la moglie sono state portate in pronto soccorso in osservazione per un principio di intossicazione. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del rogo: le condizioni del docente universitario sono subito parse serie e dopo essere stato stabilizzato sul posto dall'equipaggio dell'elisoccorso, il ferito è stato trasportato a Milano in elicottero. La prognosi è riservata.