Incendio in Abruzzo tra Pescina e Collarmele, pompieri in azione

PESCINA, 24 LUG - Ancora incendi nella Marsica, sulla montagna tra Collarmele e Pescina, in un'ampia area boschiva. Dense colonne di fumo sono visibili dai Comuni limitrofi, fino alla Valle Peligna. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco di Avezzano e dell'Aquila per circoscrivere e domare l'incendio. "Ce la stiamo mettendo tutta - interviene il direttore dell'agenzia di protezione civile regionale, Maurizio Scelli - per fronteggiare ogni emergenza e garantire la sicurezza della popolazione. Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze. Dobbiamo prevenirle, con strumenti adeguati e una rete istituzionale pronta e sinergica".