Incendio Hotel, 'terrorizzate, salvate dai pompieri con la gru'

I vigili del fuoco intervenuti dopo che un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova), 13 ottobre 2024. Le fiamme soni divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per avere respirato fumo. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK++