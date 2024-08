Incendio alle Acciaierie Venete, due feriti

PADOVA, 01 AGO - Due operai sono rimasti ustionati oggi pomeriggio in seguito ad un incendio sviluppati alle Acciaierie Venete in zona industriale a Padova. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco, che hanno però spento il rogo principale, partito da una struttura metallica in fase di smantellamento. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale; al momento non si conoscono dettagli circa la gravità delle loro condizioni.