Incendio alla Tonnara di Palmi, in fiamme un ristorante durante festa dell'8 marzo

PALMI, 08 MAR - Un vasto incendio ha distrutto un locale alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Il rogo ha interessato il ristorante e la pizzeria del "Sunset beach club" dove era in corso una serata per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato di Palmi che hanno evacuato l'immobile e non si registrano vittime o feriti. Per domare l'incendio stanno lavorando le squadre dei Vigili del fuoco di Villa San Giovanni e Palmi con sei automezzi e tra poco, alla Tonnara, sta arrivando la squadra di Polistena, con altri due automezzi, e altri supporti da Reggio Calabria. Ancora non sono note le cause dell'incendio. I rilievi potranno essere effettuati solo quando si riuscirà a spegnere il rogo. I danni provocati all'immobile sono consistenti.

PALMI

