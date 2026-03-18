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Incendio alla Biennale, coinvolto il Padiglione Serbia

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VENEZIA, 18 MAR - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Il vento forte ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all'esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all'esposizione o alle altre strutture circostanti. Diversi pompieri sono impegnati sul posto, ci sono state varie partenze. I vigili del fuoco e i funzionari hanno il controllo della situazione ed evitano che il rogo possa espandersi. In ausilio al 115 sono partite anche pattuglie in barca della polizia locale di Venezia, ancora in sopralluogo alla Biennale.

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