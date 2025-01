Incendio alla Adler a Cassino, vento alimenta le fiamme

CASSINO, 17 GEN - Il forte vento che da questa sera soffia sul Cassinate sta rendendo molto più complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato intorno alle 22 nello stabilimento Adler Evo in località Solfegna Cantoni, nella zona industriale di Cassino. Le fiamme stanno interessando i magazzini ed i materiali nel piazzale. Al momento risulta attivo ancora un focolaio mentre gli altri sono sotto controllo e possono essere considerati spenti. Dai primi accertamenti condotti dagli investigatori della Polizia di Stato coordinati dal vice questore Flavio Genovesi e dai Vigili del Fuoco di Cassino e Frosinone, le fiamme sono partite dall'area nella quale sono organizzate alcune cisterne per la raccolta degli olii e dei solventi di scarto. Venivano da lì le esplosioni avvertite all'inizio dai residenti nella zona. A dare l'allarme è stato il vigilante che è transitato in azienda per il consueto giro di ispezione: Adler Evo infatti in questo periodo sta affrontando alcune settimane di cassa integrazione, parallelamente a Stellantis Cassino Plant, della quale è fornitrice per la componentistica in plastica. I pompieri stanno ancora raccogliendo elementi di indagine insieme ai poliziotti del Commissariato di Cassino per poter stabilire se si sia trattato di un incendio doloso o meno.