Incendio al tribunale di Ivrea, segnalati dei boati

TORINO, 21 APR - Un incendio è scoppiato questa sera negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Il fumo è visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la zona è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine. Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri e la polizia. Oltre alle fiamme, sono stati segnalati alcuni boati. Le cause non sono chiare ma non ci sarebbero feriti. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Intorno alle 21 ai carabinieri era arrivata una segnalazione di una possibile esplosione di una bomba carta nel parcheggio del tribunale.