Incendio al Grattacielo di Ferrara, usati 65 posti letto al Palapalestre

BOLOGNA, 12 GEN - Sono stati 65 i posti letto usati, la scorsa notte, al 'Palapalestre' di Ferrara, in cui hanno trovato ospitalità le persone evacuate dalla 'Torre B' del Grattacielo - aggredita dalle fiamme divampate alle 3 di domenica - che non hanno potuto trovare una sistemazione alternativa. In citta resterà attiva anche la struttura della Rivana, già predisposta per l'accoglienza, seppur non utilizzata la prima notte. E' quanto emerso dal terzo incontro del Centro Coordinamento Soccorsi riunito in Prefettura fare il punto sulla situazione a seguito del rogo sviluppato nello stabile di via Felisatti. In mattinata sono partite le operazioni di accesso controllato agli appartamenti per consentire il recupero di beni di prima necessità: fino ad ora sono stati 25 gli accessi effettuati. Nelle scorse ore il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente di non utilizzo degli immobili presenti nella 'Torre B' e ha annunciato che, "superato il primo soccorso di questi giorni, se necessario, il Comune lavorerà per supportare le persone sfollate nella ricerca di soluzioni abitative alternative sul mercato privato degli affitti". Il prossimo appuntamento del Centro Coordinamento Soccorsi è fissato per domani alle 12.