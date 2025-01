Incendio ai Magazzini Cotone Genova, aperta inchiesta

GENOVA, 20 GEN - La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per incendio colposo dopo il rogo divampato ieri nel primo pomeriggio ai Magazzini del Cotone. I vigili del fuoco, coordinati dal pubblico ministero Francesco Cardona Albini, hanno sequestrato la canna fumaria della pizzeria. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito proprio da lì diffondendosi poi in tutto il sottotetto. Il pm ha deciso che verrà disposta una consulenza per chiarire come mai la canna fumaria abbia preso fuoco. Tra le ipotesi anche quella della mancata manutenzione che ne ha compromesso il corretto funzionamento. Sul posto ieri sono intervenuti quaranta i vigili del fuoco. Il fumo ha raggiunto la multisala cinematografica. Sono stati fatti uscire tutti gli spettatori ma anche gli avventori dei ristoranti vicini. Stamattina i pompieri erano ancora sul posto. Cinema e ristoranti restano chiusi mentre ha riaperto il parcheggio.