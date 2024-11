Incendio abitazione nel Barese, muore coppia di anziani

RUVO DI PUGLIA, 05 NOV - Una coppia di anziani è morta questa mattina nel rogo dell'appartamento al pianto rialzato in cui abitavano, in via Braccalone, non lontano dal centro cittadino di Ruvo di Puglia, nel Barese. Non sono chiare le cause dell'incendio. Secondo quanto si apprende i due, che avevano più di 90 anni, erano soli in casa. Sull'accaduto indagano i carabinieri.