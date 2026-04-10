Incendio a Milano, evacuate persone in ostello di fianco al Conservatorio

(V.: 'Principio d'incendio al Conservatorio...' delle 9.21) MILANO, 10 APR - Si è sviluppato all'interno del Babila Hostel & Bistrot il principio di incendio che si è verificato questa mattina a Milano e che ha portato all'evacuazione di una trentina di persone. L'ostello si trova in via Conservatorio 2, di fianco al Conservatorio di musica 'Giuseppe Verdi' che, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dai Vigili del Fuoco, non è stato coinvolto dall'incendio.