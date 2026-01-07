Incendio a Crevoladossola, nel Vco, bruciati 25 ettari di bosco

VERBANIA, 07 GEN - Sono circa 25 gli ettari di bosco bruciati nell'incendio scoppiato ieri pomeriggio sopra Crevoladossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. La stima è fornita dai vigili del fuoco di Verbania, che fanno sapere che l'incendio è ora in fase di bonifica. Per contenere le fiamme sono stati utilizzati anche lanci d'acqua di due elicotteri regionali e un canadair. Per spegnere il rogo sono state impegnate circa 60 unità tra vigili del fuoco e personale del corpo volontari dell'antincendio boschivo. Nella notte la zona rimarrà sorvegliata attivamente per monitorare eventuali riprese, mentre in serata è previsto il sorvolo con droni dei vigili del fuoco dotati di termocamere per il rilevamento di eventuali punti ancora caldi.