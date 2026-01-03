Giornale di Brescia
Italia e Estero

Incendio a Berlino, blackout per 45.000 appartamenti

BERLINO, 03 GEN - Un'interruzione di energia elettrica a Berlino coinvolge attualmente 45.000 appartamenti e oltre duemila attività, lo comunica l'Agenzia per la rete elettrica della capitale tedesca. La causa è un incendio su un ponte sopra il canale Teltowkanal, vicino alla centrale elettrica di Lichterfelde, che potrebbe essere di "natura dolosa", e in questa direzione si stanno concentrando le indagini della polizia berlinese, come ha confermato una portavoce all'ANSA. Al momento non è noto quando sarà possibile riattivare la fornitura di energia elettrica. Fermi anche parte dei mezzi pubblici, disattivati i semafori, chiusi diversi esercizi commerciali. In molte case è sospeso anche il riscaldamento, mentre la capitale tedesca è avvolta dalla neve.

