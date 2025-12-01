Incendiate auto della Guardia di finanza a Modica, un fermo

RAGUSA, 01 DIC - E' stato identificato e fermato da polizia e guardia di finanza il presunto autore dell'incendio doloso che la notte del 27 novembre scorso ha distrutto un'auto di servizio delle Fiamme gialle di Modica e danneggiato gravemente anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze e la facciata della caserma. All'indagato la Procura di Ragusa, che ha coordinato le indagini con il capo dell'ufficio, Francesco Puleio, contesta i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato il fermo ed emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Particolari sull'operazione saranno resi noti domani durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede della Guardia di finanza di Ragusa, alla presenza del procuratore, del Questore e del comandante provinciale delle Fiamme gialle.