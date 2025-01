Incendiata auto vicesindaca, primo cittadino 'rogo atto vile'

LECCE, 14 GEN - "Siamo vicini a Francesca e a tutta la sua famiglia, confidiamo molto nel lavoro di chi ha il compito di accertare le origini del rogo, un atto vile e ignobile contro un amministratore pubblico". Sono le parole di solidarietà espresse dal sindaco di Novoli, in provincia di Lecce, Marco De Luca, in seguito al rogo appiccato questa notte all'auto di famiglia della vicesindaca, Francesca Ingrosso, sul quale sono in corso indagini. De Luca assicura alla sua vice "l'abbraccio enorme di tutta l'amministrazione comunale e della comunità novolese".