Incendi Sardegna, evacuate case e aziende a Serramanna

CAGLIARI, 25 LUG - Non sono ancora stati domati i giganteschi roghi scoppiati nel pomeriggio a Villacidro e Serramanna-Samassi, nel Sud Sardegna, dove i diversi roghi hanno coinvolto centri abitati, ferrovie e strade. A Villacidro sono state evacuate un'azienda agricola e tutte le strutture vicine e alcune abitazioni di campagna. Le squadre a terra e i mezzi aerei stanno cercando di salvare l'azienda. In azione ci sono due Canadair, cinque elicotteri della flotta regionale, compreso il Superpuma e due elicotteri dell'Aeronautica, che però potranno operare sino a quando ci sarà luce. Al lavoro a terra le squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo forestale i volontari e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono in corso e sono rese particolarmente difficili dalle forti raffiche di vento di maestrale che soffia a circa 30 km/h. E' diventato un unico gigantesco fronte del fuoco l'incendio scoppiato tra Serramanna e Serrenti. Evacuate alcune abitazioni con circa venti persone, un cantiere comunale e una scuola lambite dalle fiamme. "abbiamo ancora il centro abitato invaso dal fumo - dice all'ANSA il sindaco Gabriele Littera - la lotta al fuoco prosegue". Tre elicotteri della flotta regionale continuano a lanciare bombe d'acqua sulla zona nel tentativo di arginare le fiamme. Sono in fase di spegnimento o sono sotto controllo gli altri roghi divampati in giornata. In totale sono stati registrati dal corpo forestale regionale 29 incendi sul territorio regionale, sette dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. In particolare ha creato disagi anche l'incendio scoppiato tra Decimomannu e Villaspeciosa, che ha costretto i carabinieri a disporre, in via precauzionale, la temporanea chiusura della statale 130. La circolazione è stata da poco ripristinata. Altri roghi si sono registrati a Birori, Girasole e Tortolì, nel centro Sardegna.