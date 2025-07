Incendi Sardegna, evacuata casa e agrumeti in fumo a Villacidro

CAGLIARI, 25 LUG - Un pomeriggio infernale sul fronte incendi nel sud Sardegna, alimentati dal forte vento di maestrale che dovrebbe aumentare di intensità sino a domenica. Un rogo devastante sta danneggiando e lambendo abitazioni di Villacidro. Le fiamme sono divampate nell'area di Santa Maria e si sono velocemente propagate avvolgendo ogni cosa lungo la strada. Un'abitazione è stata evacuata in via precauzionale, le fiamme hanno danneggiato altre case. "C'è una colonna di fumo molto densa - conferma all'Ansa Marco Erbì, assessore comunale all'Ambiente - avviamo evacuato una abitazione portando in salvo una famiglia. IL fuoco non è stato ancora spento ci sono in azione diversi mezzi aerei". A dare manforte alle squadre a terra composte da vigili del fuoco, Protezione civile e volontari ci sono due Canadair della flotta nazionale, quattro elicotteri regionali, due dell'Aeronautica e il Superpuma. Il fuoco lungo la strada ha danneggiato alcune aziende agricole e agrumeti e adesso, spinto dal vento, si sta spostando verso Vallermosa. Fiamme vicino alle abitazioni e alla ferrovia anche a Serramanna dove sta intervenendo un elicottero della flotta regionale. Il rogo ha raggiunto i binari e i collegamenti sono stati sospesi e attivati i bus sostitutivi. Sono invece due i mezzi arei regionali in azione nelle campagne di San Sperate per un altro rogo divampato nel pomeriggio anche questo non troppo distante dalle abitazioni. Tra Monastir e Villasor, l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il coinvolgimento di un deposito di bombole. Infine l'ultimo incendio nel Cagliaritano è scoppiato nella zona di Uta. Al momento al lavoro ci sono le squadre a terra e si attende l'arrivo di un mezzo aereo.