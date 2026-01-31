Incendi in strada a Torino al corteo, bruciano cassonetti in corso Regina

TORINO, 31 GEN - I manifestanti in corso Regina Margherita a Torino stanno dando fuoco a una serie di cassonetti per cercare di avanzare verso quella che è stata la sede del centro sociale. Dai dehors dei bar, chiusi, vengono lanciate in stata da autonomi e anarchici sedie e tavoli, per sbarrare la strada alle forze dell'ordine. In qualche caso le fiamme sono state particolarmente alte, ma sono state tutte spente. I manifestanti nel frattempo si sono organizzati per continuare a lanciare razzi contro le forze dell'ordine da utensili artigianali. La polizia continua a lanciare lacrimogeni.