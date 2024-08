Incendi: bruciano di nuovo i boschi della Gallura

SASSARI, 05 AGO - L'incendio che da giovedì 1 agosto sta devastando i boschi della Gallura, nel territorio di Luras e Calangianus, ha ripreso vigore alle prime ore del mattino. Sul posto sono in azione le squadre del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i barracelli, la protezione civile. Per spegnere i focolai che hanno ripreso a bruciare si sono levati in volo gli elicotteri regionali della Forestale. Nella zona stanno convergendo rinforzi per tenere a bada da terra l'avanzata delle fiamme e poi procedere con le operazioni di bonifica.