Incendi boschivi, 51900 interventi vigili fuoco da metà giugno

epa12298532 Smoke rises from a forest fire in the Kranekha area near Chefchaouen, Morocco, 13 August 2025. The forest fire has spread towards the forests of Tanqub and Bab Taz driven by strong winds, prompting the intervention of Civil Protection teams, local volunteers and two Canadair fire fighting aircraft. EPA/Jalal Morchidi
ROMA, 23 AGO - Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.930 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.204 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 18.677 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell'ultima settimana invece sono stati svolti 3.250 interventi dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 623 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (612), il Lazio (359) e la Calabria (333). Sempre nell'ultima settimana sono stati 58 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.866 ore di lavoro. Lo rende noto un comunicato del Ministero dell'Interno.

