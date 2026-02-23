Giornale di Brescia
Incastrata in un macchinario, operaia ferita nel Torinese

TORINO, 23 FEB - Una donna di 49 anni è rimasta ferita nella mattinata di oggi, a Settimo Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato all'interno di una ditta di via De Nicola. L'operaia, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è rimasta incastrata in un macchinario e ha riportato alcune ferite al capo. E' stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Cto di Torino. Non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Settimo e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, ai quali competono anche le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

