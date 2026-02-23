Inaugurazione dell'anno accademico UniTo, protesta dei collettivi

TORINO, 23 FEB - Presidio questa mattina dei collettivi studenteschi universitari davanti all'ospedale Molinette, dove oggi si svolge la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino. All'iniziativa partecipano Studenti Indipendenti, Collettivo Universitario Autonomo, Cambiare Rotta, Fronte della Gioventù Comunista e Assemblea Precari. 'Contro l'autoritarismo di UniTo costruiamo l'università che vogliamo', recita uno striscione affisso dai manifestanti. "Siamo qua come varie componenti dell'università, da studenti a precari della ricerca a docenti, per portare nella cornice dell'inaugurazione dell'anno accademico una prospettiva alternativa rispetto agli interventi e ai discorsi che ci saranno all'interno - spiega Matteo, portavoce Studenti Indipendenti - Pensiamo sia importante portare alcune contraddizioni all'interno di questa inaugurazione che vertono su varie questioni, a partire dal legame sempre più stretto che si costruisce in questi anni tra l'università e il settore bellico, sia della ricerca così come della produzione". Per quanto riguarda le tensioni con la governance della rettrice Cristina Prandi, gli studenti sottolineano "che per costruire effettivamente un'università partecipata sia necessario coinvolgere nel dialogo tutte le forze che hanno a cuore il futuro dell'università e studentesse e studenti, di sicuro ce l'hanno in primis". "La nuova rettrice - prosegue Matteo - all'inizio del suo mandato aveva detto di voler iniziare un dialogo, di voler iniziare a esprimersi anche su questioni politiche all'interno dell'ateneo e invece questo ci sembra che negli ultimi avvenimenti sia un po' venuto meno".