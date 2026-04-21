Inaugurazione a Ginevra della mostra 'The Challenge' promossa dall'Italia

GINEVRA, 21 APR - Tappa a Ginevra per la mostra 'The Challenge. The innovation of Italian design in sports', promossa dalla Rappresentanza Permanente alle Nazioni Unite nel quadro della diplomazia sportiva italiana. Inaugurata il 20 aprile, alla presenza del Direttore Generale dell'OMPI l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, Daren Tang, l'esposizione testimonia la grande capacità creativa dell'Italia nel design sportivo, spiega un comunicato della Rappresentanza. Abiti sportivi e accessori che hanno lanciato vere e proprie mode, biciclette e macchine da corsa aerodinamiche, fino a opere ingegneristiche d'avanguardia per stadi multifunzionali: una perfetta testimonianza della straordinaria capacità italiana di saper innovare l'ecosistema sportivo, unendo la tecnologia allo stile, la precisione all'eleganza. Tra gli invitati alla mostra -precisa il comunicato - anche la campionessa italiana di hockey sul ghiaccio, Carola Saletta, atleta olimpica ai Giochi di Milano-Cortina e giovane funzionaria internazionale, proprio a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inaugurando l'esposizione, che rimarrà aperta al pubblico e visitabile per 10 giorni sino al 1 maggio, l'Ambasciatore Luigi Vignali ha ricordato come l'Italia sia riuscita a "coniugare comfort, protezione e funzionalità", mentre "le aziende italiane hanno sviluppato i propri marchi - e ampliato i mercati globali - grazie alla protezione internazionale del loro design di successo".