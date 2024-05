Inaugurata in Calabria statua equestre eroe albanese Scanderbeg

SAN BASILE, 04 MAG - È stata inaugurata a San Basile, in provincia di Cosenza, una statua equestre in bronzo raffigurante Giorgio Castriota Scanderbeg, eroe nazionale albanese. La statua, alta sei metri ed opera dello scultore albanese Ardian Pepa, è la più grande di Scanderbeg mai realizzata in Italia. All'inaugurazione della statua ha partecipato il presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj, in questi giorni in visita in Calabria per incontrare le comunità arbereshe. "Ho vissuto questi giorni in Calabria - ha detto il presidente Begai incontrando i giornalisti - con un'emozione particolare. C'è storia, c'é cultura, c'è sempre qualcosa che rende gli arbereshe orgogliosi di sé. Vedere tanti bambini, giovani e anziani cantare in albanese, indossando i nostri abiti tradizionali, è stato qualcosa di straordinario. L'albero dell'amicizia tra Italia e Albania ha profonde radici storiche e noi lo dobbiamo coltivare per svilupparlo sempre più in futuro. Vorrei ringraziare, oltre al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per la sua vicinanza. Abbiamo avuto con lui un incontro molto proficuo e abbiamo anche celebrato il centenario della morte di Anselmo Lorecchio, personaggio illustre che già oltre cento anni fa aveva concepito l'idea, oggi più che mai attuale, dell'Europa unita. Con il Ministro Tajani abbiamo parlato del nostro partenariato strategico, ma anche della cooperazione tra Italia e Albania che affonda le proprie radici nella storia. Una cooperazione che andrà avanti anche in futuro". "Oggi è stata una giornata di grande festa - ha detto il sindaco di San Basile, Vincenzo Tamburi - per la nostra comunità. Sono grato, a nome di tutta la cittadinanza, al presidente Begaj per la sua presenza e la sua disponibilità".