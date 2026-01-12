Giornale di Brescia
Inail, in 11 mesi 1.002 denunce di infortuni mortali

ROMA, 12 GEN - In aumento nei primi 11 mesi del 2025 le denunce di infortunio mortale: in totale sono state 1.002 (al netto degli studenti). In particolare, secondo i dati dell'Inail, le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale presentate entro il mese di novembre scorso, "pur nella provvisorietà dei numeri", sono state 729 (+1%, erano state 722 nello stesso periodo del 2024); le denunce di casi mortali in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono state 273 (+3,4% rispetto alle 264 negli 11 mesi del 2024). Nel periodo le denunce di infortunio sono salite a 476.898: 385.435 in occasione di lavoro (+0,4%) e 91.463 in itinere (+3%).

