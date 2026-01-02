In Yemen, Hadramawt tenta di riprendere il controllo delle basi militari

MUKALLA, 02 GEN - La provincia yemenita di Hadramawt sta lanciando un'operazione per riprendere "pacificamente" il controllo delle basi militari dopo l'avanzata dei separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato il governatore della provincia. Salem Al-Khanbashi ha fatto l'annuncio poco dopo essere stato nominato a capo delle forze dello Scudo Nazionale sostenute dall'Arabia Saudita nella ricca provincia di Hadramawt, al confine con l'Arabia Saudita. "Questa operazione non è una dichiarazione di guerra, né un tentativo di aumentare le tensioni", ha affermato Khanbashi in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa ufficiale Saba Net. "Questa operazione non prende di mira alcun gruppo politico o sociale, né i civili", ha aggiunto. L'avanzata delle forze secessioniste del Consiglio di transizione meridionale attraverso l'Hadramawt e la vicina Mahra, al confine con l'Oman, ha inasprito le tensioni tra Riyadh e Abu Dhabi, potenze rivali nelle aree governate dallo Yemen. Le ricche potenze del Golfo hanno costituito la spina dorsale di una coalizione militare volta a cacciare i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran dopo che questi ultimi hanno costretto il governo ad abbandonare la capitale Sanaa nel 2014 e hanno conquistato le zone più popolate dello Yemen. Dopo una brutale guerra civile durata un decennio, gli Houthi rimangono al loro posto e i sauditi e gli emiratini sostengono diverse fazioni nei territori controllati dal governo. L'ambasciatore dell'Arabia Saudita in Yemen ha dichiarato che Aidarus Al-Zubaidi, leader del Consiglio di transizione meridionale (STC) sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, ieri ha rifiutato il permesso di atterraggio per un aereo che trasportava una delegazione saudita ad Aden. Lo scrive la Reuters online. Il blocco dei voli all'aeroporto internazionale di Aden è l'ultimo segnale di una crisi sempre più profonda tra le potenze del Golfo, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, la cui rivalità sta ridisegnando lo Yemen dilaniato dalla guerra. "Per diverse settimane e fino a ieri, il Regno ha cercato di fare tutti gli sforzi possibili con il Consiglio di transizione meridionale per porre fine all'escalation... ma ha dovuto affrontare il continuo rifiuto e la testardaggine di Aidarus Al-Zubaidi", ha dichiarato l'ambasciatore saudita Mohammed Al-Jaber su X. Ieri Zubaidi ha emanato direttive per chiudere il traffico aereo all'aeroporto di Aden, ha aggiunto l'ambasciatore, affermando che a un aereo che trasportava una delegazione saudita ad Aden, con l'obiettivo di trovare soluzioni alla crisi, è stato negato il permesso di atterrare. Attacchi aerei sauditi hanno colpito un campo militare separatista sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti nella provincia yemenita di Hadramawt, causando morti e feriti, secondo quanto riferito all'Afp da un alto funzionario del gruppo. Sette attacchi aerei hanno colpito il campo di Al-Khasah, ha affermato Mohammed Abdulmalik, capo del Consiglio di transizione meridionale a Wadi Hadramaut e nel deserto di Hadramaut, aggiungendo che un attacco terrestre è stato respinto. Il numero dei morti e dei feriti non è stato reso noto.